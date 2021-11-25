وزير السياحة والآثار يستعرض تفاصيل احتفالية افتتاح طريق الكباش

كتب- يوسف عفيفي:

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل احتفالية افتتاح طريق الكباش، والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال الدقائق القادمة على مرأى ومسمع من العالم.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر احتفالية افتتاح طريق الكباش بعد تطويره في مدينة الأقصر.

وتتجه أنظار العالم، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا في الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

ومن المقرر، حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

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