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تحت الملاحظة.. القومي للمرأة يعلن الحالة الصحية لمايا مرسي بعد تعرضها لحادث

10:36 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
تحت الملاحظة.. القومي للمرأة يعلن الحالة الصحية لمايا مرسي بعد تعرضها لحادث

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن المجلس القومي للمرأة، تعرض الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، منذ قليل، لحادث تصادم سيارتها بسيارة أخرى، خلال توجهها إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة في احتفالية طريق الكباش.

وأوضح المجلس في بيان له، الخميس، أنه تم نقل الدكتور مايا مرسي إثر الحادث الى المستشفى، وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، وأكدت أنها بخير، وقرر الفريق الطبى المعالج أن تظل تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالتها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بعضواته وأعضاءه وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات، بخالص التمنيات للدكتورة مايا مرسي بالشفاء العاجل وأن يديم الله عليها بوافر الصحة والعافية.

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