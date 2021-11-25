الطقس.. الأرصاد تكشف مـدة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكرة بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مدة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حاليا، عقب موجة الأمطار الأخيرة.

وقال شاهين لمصراوي، إن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة يتراوح بين 2-5 درجات، موضحا أن هذا الارتفاع يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل ليسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضح أن السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يرجع إلى تغير الكتل الهوائية واتجاه الرياح إلى جنوبية شرقية وجنوبية غربية، مع انعدام الأمطار على كافة الأنحاء خلال هذه الفترة.

وأشار شاهين، إلى أن الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، هي الظاهرة الوحيدة المسيطرة على كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة بقيم تتراوح بين 2/5 درجات مئوية خلال الـ 6 أيام المقبلة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.