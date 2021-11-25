Masrawy logo white

الطقس.. الأرصاد تكشف مـدة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

09:00 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
الطقس.. الأرصاد تكشف مـدة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

ارتفاع درجات الحرارة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكرة بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مدة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حاليا، عقب موجة الأمطار الأخيرة.

وقال شاهين لمصراوي، إن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة يتراوح بين 2-5 درجات، موضحا أن هذا الارتفاع يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل ليسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضح أن السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يرجع إلى تغير الكتل الهوائية واتجاه الرياح إلى جنوبية شرقية وجنوبية غربية، مع انعدام الأمطار على كافة الأنحاء خلال هذه الفترة.

وأشار شاهين، إلى أن الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، هي الظاهرة الوحيدة المسيطرة على كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة بقيم تتراوح بين 2/5 درجات مئوية خلال الـ 6 أيام المقبلة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية موجة الأمطار طقس معتدل

الخبر التالى:

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة إلى المواطنين بشأن الطقس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
901

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

239

متعافون اليوم

353024

إجمالي الإصابات

20109

إجمالي الوفيات

293613

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| قرار حكومي جديد بشأن اللقاحات.. وموعد وشروط الجرعة الثالثة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا