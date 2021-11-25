طقس 6 أيام.. شوائب عالقة ورسالة للمسؤولين والمواطنين بشأن هذه الظاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 25 نوفمبر إلى الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، موضحة أن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة بقيم تتراوح بين 2/5 درجات.

ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

الخميس 25 نوفمبر:

شبورة مائية من (5/7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 26 نوفمبر:

شبورة مائية من (5/7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من السبت 27 إلى الثلاثاء 30 نوفمبر:

شبورة مائية من (5/7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شوائب عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رسالة إلى المسؤولين والمواطنين جاء فيها:"يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة".