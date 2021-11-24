6 ملايين جنيه فساد ورشوة.. الرقابة الإدارية تعلن ضبط رئيس جامعة دمنهور ومسئول بصحة البحيرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الساعات القليلة الماضية ليوم الأربعاء 25 نوفمبر، ضبط رئيس جامعة دمنهور، في قضية رشوة، ومسئول بمديرية الصحة في البحيرة، في قضية فساد.

ويرصد "مصراوي" ما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، على النحو التالي:

ضبط رئيس جامعة دمنهور

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المتهمين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

ضبط مسؤول بصحة البحيرة

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط مسئول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب اليوم، إن المسؤول تورط في قضية فساد مالي بقيمة ٢ مليون جنيه.