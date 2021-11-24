كورونا.. الفئات المستهدفة وشروط الحصول على الجرعة الثالثة للقاح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق مجلس الوزراء اليوم، على استخدام الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، في ضوء ما أكدته الدراسات من أن لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة المجتمعية.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن شروط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها اليوم الأربعاء.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا وفق عدة شروط، من بينها إتاحتها لـ 4 فئات تعد الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس، وهم: مرضى نقص المناعة الأولية، أو من يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي.

وأوضح أنه بالنسبة للإجراءات التنفيذية، فإنه سيتم خلال الأيام المقبلة فتح "خانة" على الموقع الإليكتروني للمستهدفين بالتلقيح الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على الجرعة الثالثة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة مرور 6 أشهر على الأقل من موعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشار "عبدالغفار" أنه سيتم البدء في التلقيح خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تسجيل المواطنين، مضيفًا: "لا نستهدف عددا محددا بل إتاحة الجرعة الثالثة لمن تنطبق عليهم الشروط".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء خلال أيام في تفعيل خطة الوزارة لتطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، ستصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

وأضاف أنه حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ"واتس آب" على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

ونوه "عبدالغفار"، إلى أن التلقيح بالجرعة الثالثة يأتي في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى، مؤكدًا أن التطعيم بالجرعة الثالثة وإن كان اختيارياً، إلا أنه في غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خصوصًا لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى "المولات التجارية" للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.

ووفقا لوزارة الصحة فهناك شروط مهمة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، يرصدها "مصراوي" كما يلي:

- إتاحتها لـ 4 فئات تعد الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس:

- مرضى نقص المناعة الأولية.

- من يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة.

- كبار السن.

- الأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي.

- يجب مرور 6 أشهر على الأقل من موعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

- يتم البدء في التلقيح خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تسجيل المواطنين.

- الصحة لا تستهدف عددًا محددًا بل إتاحة الجرعة الثالثة لمن تنطبق عليهم الشروط.

وقالت وزارة الصحة إنه سيتم خلال الأيام القادمة فتح "خانة" على الموقع الإلكتروني للمستهدفين بالتلقيح الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على الجرعة الثالثة.​