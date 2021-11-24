الإنتاج الحربي تكرم المتميزين بالمركز العلمي في "أكتوبر ونوفمبر"

كتب – أسامة علي:

كرم مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربي، 4 من العاملين المتميزين تقديراً لمجهوداتهم المتميزة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١، وإحدى العاملات التى تعمل بالأماكن الخطرة.

وخلال حفل التكريم، وجه المهندس إيهاب أبو بكر محمود السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، الشكر للعاملين المتميزين، مهنئهم على تميزهم خلال تلك الفترة تشجيعاً لهم ولزملائهم وذلك بهدف تفعيل الاستفادة القصوى من الطاقات الموجودة بالمركز.

وأشار إلى أهمية العنصر البشري وضرورة الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة قادرة على إستمرارية العطاء وتوفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتأهيل والتدريب وصقل الخبرات.

وفى نهاية اللقاء أثنى "السحيلي" على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالمركز والتى شهدت تطوراً ملحوظاً فى الأداء، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.