Masrawy logo white

الإنتاج الحربي تكرم المتميزين بالمركز العلمي في "أكتوبر ونوفمبر"

11:27 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب – أسامة علي:

كرم مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربي، 4 من العاملين المتميزين تقديراً لمجهوداتهم المتميزة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١، وإحدى العاملات التى تعمل بالأماكن الخطرة.

وخلال حفل التكريم، وجه المهندس إيهاب أبو بكر محمود السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، الشكر للعاملين المتميزين، مهنئهم على تميزهم خلال تلك الفترة تشجيعاً لهم ولزملائهم وذلك بهدف تفعيل الاستفادة القصوى من الطاقات الموجودة بالمركز.

وأشار إلى أهمية العنصر البشري وضرورة الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة قادرة على إستمرارية العطاء وتوفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتأهيل والتدريب وصقل الخبرات.

وفى نهاية اللقاء أثنى "السحيلي" على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالمركز والتى شهدت تطوراً ملحوظاً فى الأداء، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

مركز التميز العلمى والتكنولوجى وزارة الإنتاج الحربي إيهاب أبو بكر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
901

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

239

متعافون اليوم

353024

إجمالي الإصابات

20109

إجمالي الوفيات

293613

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا