كورونا.. الحكومة تعلن موعد التسجيل لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح لكبار السن

مصراوي

أعلن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار منح الجرعة الثالثة لـ لقاح فيروس كورونا ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة ستمنح بعد مضي 6 أشهر من الجرعة الثانية، كون الفاعلية تضعف والشخص يصبح معرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وقال السفير سعد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتم إتاحة التسجيل عبر موقع الوزارة لتلقي الجرعة الثالثة ابتداء من أول ديسمبر، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المستحقة يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين و150 ألف شخص وذلك بناء على توصية من الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الوزارة أجرت تسهيلات وتعديلات على خطوات التسجيل عبر الموقع المخصص لتلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب وبينها حزب مستقبل وطن وفروا وسائل مواصلات لنقل المواطنين إلى مراكز تلقي اللقاح.

وأوضح أن ما يقرب من 29 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما تلقى 15 مليون الجرعة الثانية، لافتا إلى أن عدم ارتباط الجرعة الثالثة بأي نوع لقاح.

وأردف أن "أي نوع لقاح تعاطيه وأنت مطمئن، الجرعة الثالثة اختيارية ، لكن نحض الفئات المحددة على تلقيها"، مؤكدا أن نسبة وفيات كورونا تنخفض بين الفئات التي حصلت على لقاح كورونا.

وأضاف أن :" 98% من وفيات كورونا حدثت بين أشخاص لم تحصل على لقاح كورونا، وهو ما يؤكد الأهمية البالغة للمصل، متابعا :"ممكن تصاب بالفيروس بعد تلقي اللقاح، لكن الأعراض ستكون بسيطة واحتمالية الوفاة تقل جدا".

وأوضح السفير سعد أن معظم وفيات كورونا تحدث بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، أو الأشخاص الذين لا يسارعون بالذهاب للمستشفيات، موضحا أن الحكومة تتابع كافة التطورات العالمية بشأن كورونا.

وتابع، أن الأمور تحت السيطرة بشكل كبير، والموجة الرابعة رغم تزايد أعداد الوفيات بها ولكن تعتبر من أقل الموجات ضغطا على القطاع الطبي ويرجع ذلك بفضل التوسع في منح اللقاح لكافة المواطنين، معلنا أن الدولة وفرت جميع أنوع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وتتطلع لما هو جديد في الأدوية وعلاج كورونا.