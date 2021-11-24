التمويل العقاري| بعيدًا عن البنوك.. ما هي الشركات التي تقدم قروض مبادرة الـ3%؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي، عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة، يوم 13 يوليو الماضي، بفائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 30 سنة، ليكون هناك مبادرتين للتمويل العقاري، حيث يوجد مبادرة أخرى بفائدة 8% تم إطلاقها نهاية 2019.

هدف مبادرة التمويل العقاري أن يتملك المواطنين وحدات سكنية، بأسعار وتكلفة مناسبة، حيث وصل الحد الأقصى لسعر الوحدة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ومتوسط الدخل 1.4 مليون جنيه وفقا لمبادرة الـ3%.

الجهة الأولى التي يتوجه لها راغبي الحصول على قرض التمويل العقاري هي البنوك، لكن يوجد شركات تمويل عقاري مشتركة في مبادرات التمويل العقاري الفائدة والشروط المعلنة.

وجاءت الشركات على النحو التالي:

- شركة الأهلي المتحد.

- شركة الأهلي للتمويل العقاري.

- شركة أملاك للتمويل العقاري.

- شركة تمويل للتمويل العقاري.

- شركة كونتكت للتمويل العقاري.

- شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى).

- شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.

إرشادات شراء شقة من الشركات والبنوك بالتمويل العقاري:

- عند كتابة العقد يجب أن تحدد الأقساط والالتزامات التي تترتب على العميل خلال فترة التمويل، وذلك قبل التوقيع.

- لا يجب التوقيع على إيصالات أمانة أو شيك على بياض خلال التعامل مع الشركة.

- يجب أن يتضمن العقد إثبات البيانات الأساسية الخاصة بالعميل والشركة معًا، مثل عنوان المراسلات ووسائل الاتصالات.

- لا يجب إيداع أي مبالغ في الشركة، دون الحصول على ما يفيد استلام مستند رسمي، يوضح المبلغ المسدد.

- بعد انتهاء التعاقد يجب أن يحصل المتقدم على نسخة طبق الأصل موقعة ومختومة من الشركة، حتى تتضمن استمرار البنود والاتفاق خلال سريان فترة التمويل.

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