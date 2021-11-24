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طريق الكباش.. 20 صورة حصرية ترصد آخر الاستعدادات للحفل العالمي

10:36 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- أحمد جمعة

تتجه أنظار العالم، نحو مدينة الأقصر لمشاهدة حفل طريق الكباش، غدا الخميس، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورصدت عدسة "مصراوي" صور حصرية تظهر آخر أعمال الاستعداد للحفل الكباش العالمي، في الأقصر، وكيف أنهى الأحفاد استعدادات افتتاح طريق الأجداد.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هناك فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية يعملون على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره.

وأوضحت الوزارة، أن الغرض الأساسي من وراء الاحتفالية هو الترويج للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وإبراز ما بها من مقومات سياحية وإعلانها متحفًا مفتوحًا.

ومن المقرر، حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

الأقصر حفل طريق الكباش الحكومة المصرية السيسي

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