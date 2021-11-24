الطقس غدا.. انعدام الأمطار وارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة على كافة الأنحاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت إيمان لمصراوي، إن البلاد تشهد أجواء معتدلة على أغلب المناطق خلال هذه الأيام، لكن فترات الليل يكون الطقس بارد، لافتا إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2/5 درجات.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال هذه الأيام، حيث تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح لتكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة 25 درجة، والسواحل الشمالية 23 درجة، وجنوب سيناء27، وشمال الصعيد 26، جنوب الصعيد 29 درجة مئوية، على أن ترتفع الحرارة تدريجيا لتسجل منتصف الأسبوع المقبل 30 درجة، وتظل درجات الحرارة الصغرى بين 15 و17 درجة على أغلب المناطق.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة خاصة من الساعة 5 إلى 7 صباحا، وأن يكون معنا جاكيت منعا لنزلات البرد، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.