الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة بمحافظة الدقهلية

كتب-أحمد مسعد:

زار الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، اليوم، محافظة الدقهليه يرافقهما المهندس فوزي الحضري مدير مديريه الزراعة.

وتابع الشناوي وصالح، منظومة توزيع الأسمدة للوقوف على مدى توافرها للمزارعين بمخازن الجمعيات التعاونيه المختلفة، وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الذين لم يتسلموا الكارت الذكي تنفيذا للتوجيهات المستمرة من وزير الزراعة.

وأكد صالح، أن عمليات الرقابة على الأسمدة مستمرة في كل المحافظات لمتابعة تنفيذ نجاح المنظومة، وعمليات التفتيش والمتابعة حرصا على حماية المزارعين وتوفير الأسمدة قبل مواسم الزراعة.