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أعراض كورونا.. الصحة العالمية تحدد موعد ظهورها و7 نصائح مهمة

08:40 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
أعراض كورونا.. الصحة العالمية تحدد موعد ظهورها و7 نصائح مهمة

الأعراض الطارئة لفيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ظهور أعراض كورونا بعد الإصابة بعدوى الفيروس تستغرق من 5 إلى 6 أيام في المتوسط، غير أن المدة قد تطول إلى 14 يوماً.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن المرض يؤثر على الأفراد بأشكال مختلفة، كما أن معظم من يصابون بالعدوى تكون أعراضهم خفيفة أو معتدلة ويتعافون دون الحاجة إلى تلقي العلاج في المستشفى.

وأوضحت أن الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة والمتمتعين عموماً بصحة جيدة عليهم معالجة أعراضهم في المنزل، في حين يجب التماس العناية الطبية على الفور إذا أصبت بأي من الأعراض الخطرة.

لمعرفة أعراض كورونا الأكثر شيوعا.. اضغط هنا

للوقاية من عدوى كورونا وإبطاء وتيرة انتقالها، احرص على القيام بما يلي:

- خذ اللقاح عندما يتوفر لك.

- تباعد عن الآخرين مسافة متر واحد على الأقل، حتى لو لم يبد عليهم المرض.

- ارتد كمامة مثبتة جيداً عندما لا يكون التباعد البدني ممكناً أو عندما تكون في مكان سيئ التهوية.

- اختر الأماكن المفتوحة جيدة التهوية بدلاً من الأماكن المغلقة، وافتح النوافذ عندما تكون في مكان مغلق.

- واظب على غسل يديك بالماء والصابون أو تنظيفهما بمطهر كحولي.

- احرص على تغطية فمك وأنفك عندما تعطس أو تسعل.

- إذا شعرت بالتوعك، ابق في المنزل واعزل نفسك حتى تتعافي.
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