المهندسين توضح حقيقة موافقتها على إنشاء مستشفى للنقابة بمدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت نقابة المهندسين، اليوم، أوضحت فيه حقيقة عرض التعاون مع اتحاد المهن الطبية لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر.

وقالت النقابة، إنه صدر اليوم تصريح من اتحاد المهن الطبية يشير إلى نتائج اجتماع مجلس الإدارة الخاص بهم، وذكر أن نقابة المهندسين، عرضت التعاون مع الاتحاد لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر، ونود توضيح عدة حقائق.

وأضافت:"ورد إلى نقابة المهندسين خطاب صادر من أمين عام اتحاد المهن الطبية في 20 سبتمبر 2021 يطلب فيه الاتحاد دراسة شراكة معنا بمشروع مستشفى المهندسين، ويرجون تحديد موعد للمناقشة التفاوض في هذا الأمر، و تم عرض الخطاب على هيئة مكتب النقابة، ومن مبدأ الترحيب والتعاون، وافقت هيئة المكتب على قبول رغبتهم ودعوتهم لاجتماع، لبحث سبل التعاون و تم مخاطبة الاتحاد في ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ بالموافقة من حيث المبدأ على تحديد موعد لاجتماع لمناقشة سبل التعاون".

وتابعت:"قامت نقابة المهندسين بطرح كراسة لدعوة المستثمرين لتقديم مستندات التأهيل للمشاركة مع النقابة ونشرت بالصحف القومية يومي ٢١و٢٢ أكتوبر ٢٠٢١، ومن ضمن مستندات التأهيل المطلوبة والمطروحة ضمن كراسة الشروط الملاءة المالية ومدى القدرة التمويلية علي الدخول في شراكة المشروع ومتطلبات أخرى، وذلك لضمان جدية العرض و للوصول إلى أنسب فرص الاستثمار لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين مالك المشروع".

وأوضحت:"تم عقد الاجتماع في يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ بمقر نقابة المهندسين وبحضور النقيب العام وهيئة المكتب والمكتب الفني وطلب أمين عام اتحاد المهن الطبية الحصول على مستندات المشروع الفنية وعدم تقديم مستندات التأهيل أسوة بالمستثمرين الآخرين، وهذا الأمر الذي رفضته نقابة المهندسين حرصا من النقابة على مبدأ الشفافية والمساواة والمصداقية بين جميع المتقدمين، وانتهى الاجتماع على طلب أمين عام اتحاد المهن الطبية بمراجعة مجلسه والذي أصدر بيانه السابق اليوم بهذا الشأن".

وأكدت نقابة المهندسين أنها تقف على مسافة واحدة بين المتنافسين وأن الاجتماع الذي تم جاء بناء علي رغبة ملحة من الاتحاد بناء على طلبهم، كما تؤكد نقابة المهندسين على تقديرها لاتحاد المهن الطبية وأعضاء مجلس إدارته وترحب بأي تعاون مستقبلي بين الطرفين يحقق المصلحة العامة للمهندسين والأطباء.