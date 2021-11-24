بعد تولي مصر رئاسة "الكوميسا".. "صحة الشيوخ": طفرة في التحول الرقمي قريبًا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنه يهنئ الشعب المصري لاستضافة مصر قمة تجمع دول الكوميسا بعد غياب طويل دام أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن انعقاد القمة يؤكد حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية لاستعادة موقع مصر الطبيعي على المستوى الإفريقي والدولي، بصفتها دولة رائدة في المجالات كافة.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الجهود شملت تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات واستضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المهتمة بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة الإفريقية.

وأضاف جزر أن تولي مصر رئاسة تجمع دول الكوميسا يسهم في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية مع دول القارة الإفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص؛ لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أن مصر ستسعى خلال رئاستها للتجمع إلى تشجيع كل المبادرات التي تسهم في تيسير بيئة الأعمال؛ خصوصاً المبادرات الهادفة إلى التحول الرقمي والشمول المالي؛ لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة؛ مما يعني أن المجموعة سوف تشهد طفرة في المرحلة القادمة في مجالات التحول الرقمي ومشاركة جميع الأطراف للوصول إلى التكامل الاقتصادي الذي هو هدف التجمع.

وأضاف جزر أن تركيز الرئيس على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع؛ مما يعني فتح أسواق كبيرة وواعدة لمجتمع الأعمال المصري المطالب بأن يكون على مستوى طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي.