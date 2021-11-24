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الجيزة: ضبط 5 طن دواجن وفيليه وشاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالهرم

06:57 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط ٥ طن دواجن ومقطعات دواجن وفيليه وشاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحي الهرم.

وبحسب بيان اليوم، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، جهودها على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين وذلك قبل طرحها بالأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط حوالي ٥ طن دواجن ومقطعات دواجن وفيليه وشاورما مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة ومحل تقطيع وتعبئة دواجن بحي الهرم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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