حدث في 8 ساعات| شروط الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح وموعد صرف 30 سلعة على "التموين"​

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أرض لتنفيذ مشروع إسكان اجتماعي بالمريوطية، وإعلان وزارة الصحة عن عدد الحاصلين على لقاح كورونا رسمياً، وهيئة الرقابة الإدارية تعلن ضبط رئيس جامعة دمنهور برشوة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، ووزارة السياحة تعلن تفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: