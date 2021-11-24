الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا - 11

كتب- يوسف عفيفي:

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، وشارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ( ميدوزا - 11 ) والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية والإماراتية ، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذ مع الدول الصديقة والشقيقة بما يسهم فى تنامى الخبرات المكتسبة وعلاقات الشراكة وتعزيز أوجه التعاون العسكرى المثمر بين الدول المشاركة فى التدريب.

حيث بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) تضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة , علاوة على عرض المخطط الزمني لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية.

وشاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والحضور عدد من الأنشطة التدريبية التي نفذتها عناصر الدول المشاركة فى التدريب تضمنت تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام ، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية أبرزت مدى ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية فى إصابة الأهداف، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ وذلك بتنفيذ قفزة صداقة لعناصر المظلات.

كما شملت الفعاليات تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة وإقتدار، تلى ذلك تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات ، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومى بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار، كما نفذت قوات الصاعقة عملية الاقتحام الرأسي بالأساليب الإحترافية التي تمكنهم من السيطرة والقضاء على العناصر المعادية بأزمنة قياسية ، كذلك تنفيذ الإبرار البحري الذي أبرز مدى ما يتمتع به العناصر المنفذة من قدرات قتالية عالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

وكانت قد شهدت المراحل الأولى من التدريب أنشطة تدريبية مكثفة للقوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة أظهرت المستوى الاحترافي الذي يؤهلها لتنفيذ كافة المهام التى تُوكل إليها بكفاءة وإقتدار.

وعلى هامش حضور المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ( ميدوزا - 11 ) قام الفريق / أسامة عسكر بزيارة النصب التذكارى للجندى المجهول لوضع باقة من الزهور تخليداً لذكرى شهداء الحروب، ثم توجه إلى مقر هيئة الأركان العامة اليونانية حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وعُزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

أعقبها عقد لقاء مع الفريق أول كونستانتينوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل دعم التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية فى العديد من المجالات العسكرية.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى ونقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كذلك تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.