"نقل النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مد خط مترو الأنفاق إلى قليوب

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمناقشة طلبي إحاطة أحدهما مقدم من النائبة سولاف درويش، حول ضرورة مد خط مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب؛ نظرًا لاتساع المدينة وزيادة عدد السكان.



ويتضمن الطلب الثاني من النائب محمد جبريل، عدم "جدوى" خط السكة الحديد من مدينة السادات بالمنوفية حتى مدينة كفر الدوار بالبحيرة في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينة.



ورحب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمقدمي طلبَي الإحاطة ومسؤولي الحكومة من وزارة النقل والتنمية المحلية، مشيدًا بالتعاون بين الحكومة والبرلمان لحل مشكلات المواطن المصري.



وقالت النائبة سولاف درويش، مقدمة طلب الإحاطة الأول: عدم وجود مترو أنفاق يسبب مشكلات كبيرة بالنسبة إلى المواطنين؛ وهناك تكدس وزحام كبير جداً، خصوصًا أن قليوب تعتبر مدخلًا ومخرجًا لمحافظات الوجه البحري بالكامل.



وأشارت درويش إلى أنه بخلاف المعاناة الشديدة بسبب تنقل المواطنين من مدينة وقرى قليوب للمحافظات المجاورة، وهناك أزمة خاصة بالتنقلات، لذلك الوضع الحالي يحتاج إلى مد خط مترو أنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب.