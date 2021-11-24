بأيادي مصرية.. وزيري: العالم على موعد مع الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش غدا

الأقصر- (أ ش أ):

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن محافظة الأقصر تستعد على قدم وساق للحفل الأسطوري المنتظر، غدًا الخميس لافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح صحفي اليوم الأربعا، إن هناك اجتماعات وأعمال تتم على مدار الساعة من أجل إتمام الاستعدادات لحفل طريق الكباش ، بجانب أنه هناك أعمال ترميم تتم فى معبدي الأقصر والكرنك، من أجل حفل الافتتاح".

وأضاف أن الاحتفال بافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني بمحافظة الأقصر، سيكون كرنفال حقيقيا وسيتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة ومواطنى الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية لإرسال رسالة للعالم كله لزيارة الأقصر..ويتم التجهيز لافتتاح هذا المشروع منذ بضعة أشهر.

وتابع أنه من المنتظر أن تشهد احتفالية الافتتاح تنظيم مسيرات بعربات الحنطور تحمل أعلام مصر، إلى جانب الاحتفال بالمراكب النيلية والدهبيات في قلب نهر النيل وهى تحمل لافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية، وكذلك ستخرج فجر يوم الاحتفال رحلات البالون الطائر وتحمل أعلام مصر وصور لطريق الكباش.

بدوره، قال مدير معابد الكرنك الطيب غريب، إن مشروع إحياء طريق الكباش يعد المشروع الأكبر في الأقصر الذي تتجه إليه أنظار العالم لمشاهدة الأقصر الجديدة، مساء غد الخميس لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام خلال "عيد الأوبت" فى قلب طريق الكباش، وذلك على الهواء مباشرة وبأيدي أحفاد الفراعنة.

وأضاف أنه في العصور المصرية القديمة، كان (عيد الأوبت) أشبه بكرنفال مميز يتم بصورة سنوية على أرض الأقصر يتم خلاله تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات والذكريات السعيدة..وفى هذا السياق شهدت منطقة معبد الأقصر بوسط المدينة، وضع المراكب المقدسة فى قلب طريق الكباش الفرعونى قبل العرض الرسمى أمام العالم أجمع، عقب نهاية التجهيزات، ووضع اللمسات النهائية لتجهيز عدد من تصميمات لمراكب تضاهى صور المراكب على جدران المعابد فى "عيد الأوبت" الفرعوني الذي كان يتم بمشاهد بديعة فى العصور المصرية القديمة، وذلك لخروجها فى يوم الحفل أمام الجميع لافتتاح مشروع ترميم طريق الكباش، الذى يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر.