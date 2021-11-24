القوات الجوية تنظم فعاليات "المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية"

كتب- محمد سامي:

تنظم القوات الجوية "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية"، وذلك يوم 28 نوفمبر الجاري بدار القوات الجوية، بحضور وفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الخبراء العسكريين،ورواد تكنولوجيا القوة الجوية، والمختصين من قطاع الملاحة العامة، ووفود شركات الصناعات العسكرية.

ويعد هذا المنتدى الذي يستمر ليوم واحد فرصة كبيرة للتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به القوات الجوية لما تمتلكه من نخبة لأفضل الطيارين المقاتلين على مستوى العالم والذين يقوموا بتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بمنظومة تسليح متطورة تشمل مختلف الطرازات القتالية الحديثة التى تم تزويد القوات الجوية بها مؤخراً، كما يمثل هذا المنتدى منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز في مجال الدفاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.