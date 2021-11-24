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الصف الثالث الثانوي.. أسهل طريقة للمذاكرة (رابط)

04:24 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الصف الثالث الثانوي.. أسهل طريقة للمذاكرة (رابط)

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب – أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدليل الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، للعام 2021 / 2022 .

وقالت الوزارة، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي.

وتشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الإجتماع - علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها

ويساعد الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.

يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة مواد الصف الثالث الثانوي

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