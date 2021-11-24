الصف الثالث الثانوي.. أسهل طريقة للمذاكرة (رابط)
كتب – أسامة علي:
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدليل الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، للعام 2021 / 2022 .
وقالت الوزارة، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي.
وتشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الإجتماع - علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها
ويساعد الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.
يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا
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