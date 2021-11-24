شروط مهمة.. تفاصيل الحصول على "الجرعة الثالثة" من لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن شروط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها اليوم الأربعاء.

ووافق مجلس الوزراء اليوم، على استخدام الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، في ضوء ما أكدته الدراسات من أن لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة المجتمعية.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا وفق عدة شروط، من بينها إتاحتها لـ 4 فئات تعد الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس، وهم: مرضى نقص المناعة الأولية، أو من يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي.

وأوضح أنه بالنسبة للإجراءات التنفيذية، فإنه سيتم خلال الأيام المقبلة فتح "خانة" على الموقع الإليكتروني للمستهدفين بالتلقيح الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على الجرعة الثالثة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة مرور 6 أشهر على الأقل من موعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشار "عبدالغفار" أنه سيتم البدء في التلقيح خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تسجيل المواطنين، مضيفًا: "لا نستهدف عددا محددا بل إتاحة الجرعة الثالثة لمن تنطبق عليهم الشروط".