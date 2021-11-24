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كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني بالتزامن مع الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

02:53 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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كتب- أسامة علي:

احتفلت كلية القادة والأركان باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية والذي يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 بحضور 24 ملحقا عسكريا من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت الاحتفالية بعرض تقديمي بواسطة دارسين مصريين ووافدين من الدورة (71) أركان حرب عام لجمهورية مصر العربية تضمن ( الموقع الجغرافي والمناخ والإستثمار والتنمية ورؤية مصر 2030 ف مختلف المجالات ) .

وبحسب بيان، تضمنت الاحتفالية، معارض للأعمال الفنية والتراثية والنماذج الخاصة بحرب أكتوبر والمشروعات التنموية الإستراتيجية نفذها طلبة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكذلك معارض للمطبوعات والملصقات والإصدارات والكتب الخاصة بهيئة الإستعلامات المصرية وهيئة تنشيط السياحة وتخللت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية.

واختتمت الاحتفالية بقيام رئيس رابطة الملحقين العسكريين بجمهورية مصر العربية ملحق دفاع المغرب بتقديم درع الرابطة لمدير الكلية وإهداء درع الكلية لرئيس الرابطة.

وألقى مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مؤكداً أن الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية والذي يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 هو توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مشيراً إلى أن مصر ستظل دوماً مؤمنة بأجيال تتواصل وتتعاقب على تبادل المسئولية وحمل الأمانة لتظل راية الوطن خفاقة.​

كلية القادة والأركان اليوم الوطني انتصارات أكتوبر المشروعات التنموية هيئة الإستعلامات المصرية هيئة تنشيط السياحة

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