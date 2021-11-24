احتفالية الكباش.. الأقصر تتحول لأكبر متحف مفتوح في العالم

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء محافظة الأقصر من كافة الاستعدادات اللازمة لاحتفالية إحياء طريق الكباش على أكمل وجه والخاصة بمشروع تطوير محيط الطريق واستعادة الوجه الحضارى والتاريخي لمدينة الأقصر بوصفها أكبر متحف مفتوح بالعالم.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء للانتهاء من الأعمال المتعلقة بتطوير محيط طريق الكباش، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل منذ منتصف أغسطس الماضى وقام بالتواجد والتنسيق المستمر مع القيادات التنفيذية بالأقصر والجهاز المركزي للتعمير لتحديد وتنفيذ ومتابعة نطاق الأعمال.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية خلال زيارته اليوم للأقصر لمتابعة اللمسات النهائية لاحتفالية طريق الكباش بحضور المستشار مصطفى ألهم والقيادات التنفيذية للمحافظة .

وخلال الزيارة التفقدية تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال الانتهاء من تجميل كافة الميادين وتطوير المدينة بالشكل الذى يليق بمكانتها السياحية والحدث التاريخي ، كما تم تفقد طريق المطار ومدخل الكرنك والمناطق المحيطة به وكذا أعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية .

وتضمنت الأعمال التي تابعتها وزارة التنمية المحلية عَلِي مدار الثلاث شهور الماضية بالتنسيق مع محافظة الأقصر وقامت بتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير وأحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات المعمارية، تطوير طريق المطار حيث تم تنفيذ ميدان أمام بوابة المطار لتنظيم الحركة المرورية وإضافة الزراعات التجميلية بها ، وتطوير الجدارية الموجودة امام بوابة المطار التي تتماشي مع الهوية البصرية لمدينة الأقصر وانشاء ميدان لتنظيم الحركة المرورية أمام النافورة وانشاء جدارية جديدة من الحجر أمام ميدان النافورة مع مراعاة الهوية البصرية لمدينة الأقصر ، وتجديد وتطوير جميع الحدائق عَلِي يمين ويسار طريق المطار وما بين كوبري المطار وكوبري الكباش وصولاً لميدان الكتاب وتطوير ورفع كفاءة طريق المطار بعمل الزراعات وتزويده بالاشجار والورود ، تطوير وفتح عدد من الطرق في محيط طريق الكباش وتركيب بردورات بطريق الكورنيش والكباش ومدخل معبد الكرنك .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال بالمحافظة خلال الفترة الماضية لمواقع العمل في هذا المشروع القومي بداية من منطقة مخرج طريق المطار وحتى المناطق المحيطة بمعبدي الكرنك والأقصر، والجداريات المواجهة لبوابات المطار وتطوير الميادين الرئيسية وميدان النافورة الموجود في محيط الطريق وكذا تطوير المحيط الحيوي لطريق الكباش وإزالة أي إشغالات أو تعديات منه والقيام بأعمال التجديد والتجميل والتشجير للطريق وتوحيد طلاء واجهات المنازل بطول طريق الكباش وألوان أعمدة الإنارة.

وأضاف أن الوزارة نسقت مع وزارة السياحة والآثار لتنفيذ الأعمال المطلوبة داخل الساحة الخارجية لمعبد الكرنك مثل تصميم وتنفيذ بوابة دخول جديدة للمعبد وأعمال البرجولات الخشبية أمام البازارات الموجودة داخل ساحة المعبد ، كما تم التنسيق مع الوزارة أيضاً فيما يخص أعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين والتنسيق فيما يخص الألوان.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه أجرى العديد من الزيارات الميدانية للمحافظة وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المشاركة في التنفيذ والمقاولين ومناقشة أعمال الطرق والإنارة والتشجير والتجميل وغيرها من الأعمال المنفذة في القطاع المحدد لكل مقاول مع وضع خطة زمنية تفصيلية للأعمال، لافتاً إلى استعادة المحافظة لوجهها الحضاري والجمالي استعداداً لذلك الحدث العالمي وتحقيق النسق الحضارى لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها، والمدينة الآن في أبهى صورة لها.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بجهود المستشار مصطفى ألهم, محافظ الأقصر, والقيادات التنفيذية بالمحافظة خلال الفترة الماضية للانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة لاحتفالية طريق الكباش لخروجها بالصورة التي تليق باسم مصر.

وشدد شعراوي على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بخروج هذا الحدث العالمي بأفضل صورة لمصر خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية والترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة وبما يعكس ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي وأثري عالمي متكامل.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية الحفاظ على ما تم من إنجازه من أعمال تطوير لمدينة الأقصر خلال الفترة الماضية في إطار مشروع تطوير طريق الكباش ، مؤكداً على رفع جاهزية كافة القطاعات المختصة داخل المحافظة على مدار الساعة لخروج هذا الحدث التاريخي في أفضل صورة وبشكل مشرف أمام العالم.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن المحافظة جاهزة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الاحتفال العالمي والتاريخي الخاص بطريق الكباش والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن تلك الاحتفالية ستضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحي بالصورة اللائقة بمصر والمدينة التي تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لهذه المكانة المهمة حيث إنها تحتوي على ثلث آثار العالم بعد أن أصبحت متحفاً مفتوحاً أمام جميع الزائرين لها.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم أن المحافظة شهدت إقامة عدد كبير من المشروعات الخاصة بتطوير البنية السياحية كالهوية البصرية وتطوير الكورنيش ورفع كفاءة وتطوير المباني والمنشآت والميادين وأعمال التشجير والتجميل والإنارة لطريق الكباش في إطار الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، واحتفالية الكشف عن "طريق الكباش" حيث تم تنفيذ الخطة الموضوعة من جميع الجهات المعنية بالدولة لمشروع طريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلاً، إلى جانب استكمال أعمال الرصف حتى نهاية طريق الكباش، على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري المميز لهذا الموقع الأثري.

وأضاف محافظ الأقصر أنه تم الانتهاء من أعمال تجميل كافة الميادين وكورنيش النيل استعداداً للحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش وتم تركيب أكبر جدارية تحمل شعار الحفل بمنطقة كورنيش النيل المواجهة لمعبد الأقصر.

وأوضح المحافظ أن الأقصر أصبحت في أبهى صورها استعدادا للاحتفال العالمي بافتتاح طريق الكباش بما يليق بالدولة والحضارة المصرية وبما يساهم في تعزيز مكانة الأقصر كأحد أهم المدن الأثرية على مستوى العالم.