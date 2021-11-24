طوارئ قصوى.. شاكر يتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية لاحتفالية "طريق الكباش"

كتب- محمد صلاح:

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية خلال افتتاح طريق الكباش، والافتتاحات الأخرى المقررة بالأقصر الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش، مواكبةً مع الافتتاحات الأخرى بالأقصر والخاصة بالمشروعات القومية بالمحافظة خلال شهر نوفمبر.

وتلقى شاكر تقريرًا يوضح الإجراءات التي اتخذتها شركة مصر العليا لتأمين التغذية الكهربائية خلال الاحتفالية؛ حيث تم التواصل والتنسيق مع الشركة المسؤولة عن تنظيم وتجهيز جميع مراحل الحدث العالمي الخاص بافتتاح طريق الكباش بعد تطويره، وتم تحديد مواقع التصوير والقدرات المطلوبة (ماكينات الطوارئ)، في وجود مندوب المحافظة ومندوب وزارة الآثار.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بقطاعات الشركة (أسوان- الأقصر- قنا- سوهاج)، وبخاصة قطاع كهرباء الأقصر؛ حيث تم المرور على الشبكة بالكامل ومراجعتها، وتم التأكد من كفاءتها واستقرارها، وعمل صيانة طارئة لها، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية وتجهيز وصيانة مولدات الديزل؛ حيث تم الدفع بعدد 35 مولد ديزل، والتأكد من جاهزية التغذيات البديلة.

وأوضحت الوزارة أنه تم المرور الميداني للاطمئنان على استقرار التغذية والتغذية البديلة ووحدات الطوارئ المطلوب توفيرها ومتابعة سير العمل بالموقع، وكذلك الدفع بـ21 وحدة طوارئ بقدرات مختلفة تابعة لشركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طلب الاستعانة بـ25 وحدة طوارئ بقدرات مختلفة من الشركات الشقيقة لتدعيم التغذية، وأيضاً تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة، وإنشاء غرفة عمليات بالمركز الرئيسي.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه تم إنشاء غرف عمليات فرعية بقطاع كهرباء الأقصر؛ لمتابعة أي أعطال أو انقطاعات تحدث بالشبكة.