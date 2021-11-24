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"السياحة والآثار": تفعيل أولى مراحل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك -صور

02:14 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
"السياحة والآثار": تفعيل أولى مراحل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك -صور

تذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك

كتب- مصراوي:

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بدأ اليوم تفعيل تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك، التي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل في المناطق الأثرية والمتاحف.

وأوضح الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن تشغيل المرحلة الأولى من منظومة التذاكر يُمكن السائحين من الحصول على تذاكر دخول هذه المعابد إلكترونيًّا وسداد قيمتها باستخدام كروت الائتمان، وتتم قراءتها باستخدام قارئ يدوي.

وأشار شريف إلى استكمال المنظومة الإلكترونية وتركيب وتشغيل البوابات الإلكترونية بالمعابد فور الانتهاء من فعاليات احتفالية الأقصر المقرر إقامتها غدًا الخميس.

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أنه من المقرر متابعة أعمال مشروع التحول الإكتروني في منطقة البر الغربي، والتي تأتي ضمن مشروع الوزارة لتطوير خدمات الزائرين في أكثر من ٣٠ موقعًا أثريًّا ومتحفًا على مستوى الجمهورية؛ ومنها استخدام التذاكر الإكترونية بدلًا من الورقية وتركيب بوابات إلكترونية.

يُذكر أنه قد تم تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة الأهرامات.

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