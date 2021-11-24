أنور السادات ينتقد الهجوم على ساويرس: لا أحد ينكر دوره الاقتصادي والاجتماعي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حملة التشكيك والهجوم على رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

وتحت عنوان "حق الاختلاف وأدب الخلاف"، قال السادات: تابعت ومعي كثيرون الهجوم والغمز واللمز والتشكيك الذي تناوله البعض بآراء في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في حق رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأضاف: سواء اتفقنا أو اختلفنا في وجهات نظرنا بشأن تصريحاته وأحاديثه في قضايا مختلفة، علينا أن ندرك أن الاختلاف أقوى وأكبر صور ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وأن الحق في الاختلاف نعمة وظاهرة صحية لا ينبغي أن تفسد للود قضية؛ بل هي دليل على أن المجتمع يتحرك ويتفاعل ويتناقش.

واستطرد رئيس حزب الإصلاح والتنمية: علينا ألا نفقد أحد أهم أسس الحوار، وهو إيماننا الراسخ باحترام وجهات النظر المطروحة، وآداب وأصول الخلاف.

وتابع السادات: لا أحد ينكر الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به رجل الأعمال نجيب ساويرس، وغيره كثيرون؛ لذا لزامًا علينا حين نختلف ألا يمتد الخلاف إلى حد التجريح أو النقد غير البناء وإحباط الغير إذا كنا بحق نؤسس لجمهورية جديدة قوامها احترام الآخر وأصول الاختلاف.