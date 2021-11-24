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تغيرات مناخية تنذر بشتاء مختلف.. مقترح برلماني لتغطية أعمدة الإنارة -صورة

01:20 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
تغيرات مناخية تنذر بشتاء مختلف.. مقترح برلماني لتغطية أعمدة الإنارة -صورة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، باقتراح برغبة إلى وزيرَي الكهرباء والتنمية المحلية؛ من أجل تغطية كل الأعمدة الكهربائية والمحولات بأغطية تحميها من خطر المياه ومن ثم تمنع الإضرار بأي مواطن.

وقالت محروس، في اقتراحها، إن ذلك يأتي في إطار التغيرات المناخية التي يتعرض إليها العالم، والتي تنذر بشتاء مختلف في مصر يتطلب منا تكاتف الجهود استعدادًا لمواجهة أي مخاطر ناجمة تواجهنا.

وطالبت النائبة بتغطية الأسلاك وأعمدة الإنارة والمحولات بغطاء واقٍ يحمي المواطنين من المخاطر، ويحافظ على هذه الأماكن خلال سقوط الأمطار.

ونوهت محروس بأن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على البنية التحتية للبلاد، مشددةً على ضرورة الحماية الاستباقية من المخاطر.

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