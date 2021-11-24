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لجهوده في مواجهة كورونا.. النيابة الإدارية تُكرم رئيس الشؤون الوقائية بالصحة

11:47 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
لجهوده في مواجهة كورونا.. النيابة الإدارية تُكرم رئيس الشؤون الوقائية بالصحة

النيابة الإدارية تُكرم رئيس الشؤون الوقائية بالصحة

كتب - أحمد جمعة:

كرمت هيئة النيابة الإدارية، الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة؛ لما يبذله من جهد في عمله ساهم في تجاوز أزمة كورونا خلال الفترة الماضية.

وسلَّم المستشار طارق محمد بدر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية درع التكريم لعبدالفتاح.

وأكدت النيابة الإدارية أن كافة الأطباء والعاملين بإدارة الشئون الوقائية وفروعها على مستوى الجمهورية بذلوا الجهد والإخلاص والتفاني في العمل المتواصل مع الشعب المصري بكافة طوائفه في مواجهة وباء كورونا.

النيابة الإدارية الدكتور محمد عبدالفتاح الإدارة المركزية للشئون الوقائية وزارة الصحة

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