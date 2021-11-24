Masrawy logo white

الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة

11:39 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة، وأن جميع الأدوية البيطرية المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة ومديريات الطب البيطري وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة، ولضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي تصل إلى تعرض المنشأة للإغلاق ووقف الترخيص.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

0

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أدوية بيطرية مغشوشة القوات المسلحة وزارة الزراعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
856

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

719

متعافون اليوم

352123

إجمالي الإصابات

20052

إجمالي الوفيات

293374

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا