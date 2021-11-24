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ضبط أدوات جراحة مع راكب قادم من هولندا بمطار القاهرة

11:17 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية المفككة، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من هولندا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتحقيق مكاسب مادية.

اشتبه أحمد مدين مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية يحمل حقيبتين،

أثناء إنهاء اجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 758 القادمة من أمستردام، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالاشعة X-Ray بمعرفه علاء الدين عمارة مأمور الفحص المكلف، ولاحظ وجود أجسام ذات كثافات متماثلة، وتم تشكيل لجنة من جمال السيد مدير الحركة ووليد حجاج مأمور التفتيش، وتم تفتيش الراكب ذاتيا، وتبين وجود ٣٩٤ قطعة من أدوات الجراحة المفككة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر رفعت صدقى مدير الإدارة بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمرك .

مطار القاهرة الدولي لجمارك حاولة تهريب ولندا بط أدوات جراحة

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