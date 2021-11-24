بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة. بحسب بيان صحفي.

وبالأمس، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.​