"كوب 27".. وزيرة البيئة تبحث خطوات الاستعداد للحدث العالمي

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من الاجتماعات مع وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ للتنسيق وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور الوزارات واللجان الفرعية المختلفة للمسارات الفنية والسياسية واللوجستية.

يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا استعداداً لتنظيم مصر لمؤتمر "COP 27" لتغير المناخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من المبادرات وآليات التنفيذ بالإضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية وذلك استنادًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

واقترحت وزارة المالية خلال الاجتماع تنظيم يوما لتمويل المناخ، كما اقترحت وزارة التخطيط عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ وبالأخص مركز التغيرات المناخية التابع للمركز القومي للبحوث وذلك للتشارك مع مراكز بحثية خارجية لديها القدرات المناسبة وكذلك إعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ.

وشرحت وزيرة البيئة خلال الاجتماعات الإطار العام لمؤتمر المناخ من خلال المسارات المختلفة فهناك مسار تفاوضي رئيسي بناء على الأجندة التي خرجت من الاجتماع السابق وهناك مسار خاص بالمبادرات التي تقوم بها الدولة المضيفة وهناك مسار ثالث خاص بالأحداث الجانبية لتدعيم تلك المبادرات والموضوعات ذات الأهمية للدول النامية التى من المقرر عقدها على هامش مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

كما تناولت الاجتماعات إمكانية تنفيذ برنامج للشباب لإعداد سفراء لتغير المناخ، وقد اتفق الوزراء على أهمية تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات للجان الفرعية الفنية واللوجستية والسياسية.

وأكدت وزيرة البيئة على أنه يتم العمل بجهود حثيثة على إنجاح هذا المؤتمر، مشددة على أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل العمل على نجاح هذا الحدث العالمي.