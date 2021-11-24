احتفالية الكباش.. وزير التنمية المحلية يتفقد اللمسات النهائية للأعمال

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الأقصر لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باحتفالية إحياء طريق الكباش، والتي تقام غداً الخميس.

يأتي ذلك في إطار الزيارات المكثفة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية لمدينة الأقصر، على مدار الشهور الماضية لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء للانتهاء من الأعمال المتعلقة بمشروع إحياء طريق الكباش واستعادة الوجة الحضاري والتاريخي لمدينة الأقصر بوصفها أكبر متحف مفتوح بالعالم وتعزيز المقومات السياحية والأثرية والاقتصادية بالمدينة.

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود شعراوي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر, بتفقد اللمسات الأخيرة للأعمال التي نفذتها المحافظة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير وأحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات المعمارية وتنفيذ بعض الأعمال المطلوبة من تطوير ورفع كفاءة طريق الكباش ودهان واجهات المنازل وأعمال التشجير والتجميل بطول الطريق وبعض الأعمال الأخرى.