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شبورة على بعض الطُرق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

08:57 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
شبورة على بعض الطُرق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

شبورة مائية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه ستظهر شبورة مائية من الساعة 5 للساعة الـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية طقس معتدل

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