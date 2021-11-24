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ضبط أسلحة بيضاء مع راكب مصري قادم من السعودية بمطار القاهرة

12:02 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
ضبط أسلحة بيضاء مع راكب مصري قادم من السعودية بمطار القاهرة

المضبوطات

كتب- محمد عبيد:

أحبط رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء، أخفها راكب مصري فور وصوله من السعودية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة فلاي ناس، رحلة رقم 256 القادمة من الرياض، اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسيه، وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد عبدالله مأمور الفحص، والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثله، وتم تكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركه المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 4 خناجر مختلفة الأحجام والأشكال داخل حقائبه، تم عرضها على إدارة المفرقعات بالمطار، وأفادت بأنها محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

أسلحة بيضاء السعودية جمارك مطار القاهرة الدولي

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