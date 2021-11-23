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متحدث الرئاسة ينشر فيديو رئاسة السيسي لقمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية

11:57 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
متحدث الرئاسة ينشر فيديو رئاسة السيسي لقمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي في قمة الكوميسا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "مقطع فيديو" لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لقمة دول تجمع الكوميسا التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس السيسي أكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، لاسيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، معرباً عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعياً نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها على طريق تنفيذ أجندة التنمية في إفريقيا 2063، وكذا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة ويلبي تطلعات شعوبها، خاصةً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الإفريقية.

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