"الزراعة": استراتيجية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها وضعت استراتيجيات حيوية من أجل التطوير والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، من حيث التوسع وزيادة الإنتاج عاماً بعد آخر، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية من جهة أخرى.

وقال سليمان في تصريحات اليوم، أن وزارة الزراعة وضعت عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة بالنسبة للثروة الحيوانية، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من العشوائية إلى العمل النظامي وفقاً للمعايير الدولية، وتوجيه الرئيس بتحمل الدولة تكاليف الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان التي يتم تطويرها، تشجيعاً لأصحاب المراكز الأخرى على تطوير ورفع كفاءة مراكزهم، وتعتبر المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.

وأكد أنه لأول مرة يصدر قرار وزاري ينظم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقاً لضوابط صحة وسلامة الغذاء لتواكب المعايير الدولية، مع توفير القروض البنكية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي 5% لتطوير ورفع كفاءة المراكز وإنشاء مراكز جديدة؛ لتجميع الألبان بأماكن يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن وتفتقر لوجود مراكز تجميع ألبان.

وأضاف أنه طبقاً لتوجيهات وزير الزراعة تم إنشاء 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة في المناطق التي يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن، وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، لتكون نموذجا يحتذى به لأصحاب مراكز التجميع.