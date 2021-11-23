نائبة عن التنسيقية: "الكوميسا" تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي



القاهرة - مصراوي:

أشادت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين باستضافة مصر قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا" برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات.

وقالت محروس، إن ما حدث اليوم يثبت دور مصر الريادي في المنطقة العربية واسترجاع مكانتها الطبيعية حيث أن مصر تستلم الرئاسة الدورية للتجمع في العاصمة الإدارية الجديدة بعد مايقرب من ٢٠ عاما.

وأكدت أن "الكوميسا" تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية فيما يتناسب مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

ونوهت إلى أن إطلاق الرئيس السيسي لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدي للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥ تفتح سبلا لتعزيز اقتصاد مصر ودعم التعاون في المجالات الاستثمارية بصورة أوسع.

وأعرب عن افتخرها من تقدم مستمر ومحاولات متعددة للتنمية في ظل جائحة كورونا مع التقدم الكبير الذي تتوصل إليه مصر في تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن هناك ثقة في ما تقدمه مصر من نتائج إيجابية وفعالة تصب في مصلحة الشعوب.