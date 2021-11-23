استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للكاراتيه (الاوليمبية والبارالمبية)، عقب نجاح مشاركتهم في بطولة العالم للكاراتيه، والتي أقيمت بمدينة دبي بدولة الإمارات.

وحققت البعثة المصرية ١٦ ميدالية متنوعة، بواقع ٨ ميداليات للاعبي ولاعبات المنتخب في المنافسات المختلفة، مقسمين إلى ٣ ميداليات ذهبية و٢ فضية و٣ برونزية، إضافة إلى ٨ ميداليات حققهم المنتخب القومي للكاراتيه لذوى القدرات الخاصة، مقسمين إلى ٣ ميداليات ذهبية، و٢ ميدالية فضية و٣ ميداليات برونزية.

وكان في استقبالهم بالمطار، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة واتحاد اللعبة.

وقالت مصادر بالمطار إن البعثة وصلت علي الطائرة المصرية القادمة من دبي وتضم 53 لاعبا واداريا ، وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وصولهم تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار .

وقدم وزير الشباب التهنئة لجميع أعضاء البعثة من لاعبين ولاعبات ، وأجهزة فنية وإدارية علي إنجازهم الرياضي المميز في بطولة العالم ، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، ومواصلة التألق والنجاح والفوز في مختلف المنافسات المقبلة.