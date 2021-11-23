السياحة: تفعيل البحث الميداني لمعرفة آراء السائحين في الخدمات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن ساندرا فريد المستشار الاقتصادي للوزير، قامت بتدريب المختصين بإجراء المسوح وجمع البيانات المتعلقة بقطاع السياحة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على كيفية التعامل مع السائحين خلال عملية جمعهم للبيانات.

وبحسب بيان اليوم، تم تعريف واطلاع هؤلاء المختصين بأهمية هذا البحث الميداني بالنسبة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي بصفة عامة، كما تم تجهيز عدد من الأسئلة التي سيتم توجيهها للسائحين ليقوم هؤلاء المختصين بتوزيعها عليهم.

ويأتي هذا التدريب في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار Tourism Satellite Accounts "TSA"والتي تم تفعيلها في شهر فبراير الماضي والتي كانت متوقفة منذ عام ٢٠١٧.

وأشارت المستشار الاقتصادي للوزير، إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع البدء في البحث الميداني للسائحين الوافدين إلى مصر وذلك بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، حيث سيلتقي المختصين بالسائحين في صالات المغادرة بهذه المطارات للاستفسار عن آرائهم حول الإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر والتعرف على مدة إقامتهم ومعدل إنفاقهم والأنشطة السياحية التي مارسوها خلال زيارتهم لمصر.​