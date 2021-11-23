"نقل النواب": زيارات ميدانية لتفقد الطرق الداخلية بالمحافظات

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد تامر طايع بشأن الحاجة إلى إنشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية، وذلك ضمن أعمال توسعة المحور بنطاق محافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بضرورة التواصل بين وزارة النقل والمواصلات والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، وهيئة التعمير، والهيئة الهندسية لعمل الدراسات اللازمة، حتى يكون هناك حل عملي على أرض الواقع، والتواصل مع الهيئة الهندسية للرد على طلب الإحاطة.

وأعلنت اللجنة إجراء عدد من الزيارات لتفقد الطرق الداخلية بالمحافظات خلال الفترة القادمة.

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