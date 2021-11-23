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طريق الكباش.. الإعلان رسمياً عن موعد انطلاق الاحتفال العالمي

08:51 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
طريق الكباش.. الإعلان رسمياً عن موعد انطلاق الاحتفال العالمي

طريق الكباش


كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، انطلاق احتفالية طريق الكباش يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري، في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: "انتظرونا… في هذا الحدث الذي ينتظره العالم".

ويستعد العالم أجمع لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة رسمياً، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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