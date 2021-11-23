بالصور.. برلمانيون في عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

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كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص عدد من الإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء في الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، والتي يقام عزاؤها بمسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر.

وحضر لتقديم واجب العزاء الإعلامي رامي رضوان، والكابتن إسلام الشاطر، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

كما حرص على الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، ​والنائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان.

وتوفيت أسماء مصطفى أمس الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان. وأقيمت جنازتها بمسجد الشرطة بأكتوبر بحضور عدد من زملائها الإعلاميين وكذلك السياسيين.