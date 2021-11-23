طريق الكباش.. كيف استعدت الحكومة لتنظيم الاحتفال العالمي؟

كتب- يوسف عفيفي:

تتجه أنظار العالم نحو مدينة الأقصر لمشاهدة حفل طريق الكباش أو ما يُسمى بـ"طريق المواكب الكبرى"، الخميس المقبل، حيث انهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هناك فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية يعملون على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره.

وأوضحت الوزارة، أن الغرض الأساسي من وراء الاحتفالية هو الترويج للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وإبراز ما بها من مقومات سياحية وإعلانها متحفًا مفتوحًا.

ومن المقرر، حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

تحويلات وغلق شوارع

وأعلنت محافظة الأقصر، انتهاء استعداداتها لحفل افتتاح "طريق المواكب الكبرى" والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك شمال المحافظة السياحية على طول وامتداد 2700 متر.

وتضمنت الاستعدادات، غلق بعض الشوارع على طريق الكباش، تزامنا مع قرب موعد الاحتفال الذي سيحضره عدد كبير من السياسيين والتنفيذيين على المستويين المحلي والدولي.

وأغلقت المحافظة، بعض الطرق على امتداد طريق الكباش الأثري، حيث بدأت من ميدان الملك عبدالله أو ميدان التجارية سابقًا حتى طريق الكورنيش، بداية من الممشى السياحي على امتداد طريق الكباش ومعبد الأقصر، مرورا بميدان مرحبا بوسط مدينة الأقصر، فضلا عن شارع خالد بن الوليد أمام السيارات المارة بهذا الطريق حتى يوم الاحتفالية.

وأجرت المحافظة، تحويلات مرورية بديلة عن الشوارع التي أُغلقت بشارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية على امتداد كورنيش النيل، لتمر السيارات من منطقة شارع قسم شرطة بندر الأقصر، ثم يسارًا من إحدى الشوارع الجانبية بدلا من المرور من ناحية مبنى مديرية الأمن عقب إغلاق الطريق خلال هذه الفترة ضمن عملية تأمين الاحتفالية، والاستعدادات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإخراج الحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش على أعلى مستوى.

وأجرى مجلس مدينة الأقصر، بعض أعمال الرصف بالطرق المارة حول طريق الكباش على واجهة كورنيش النيل مرور بمعبد الأقصر، وحتى ميدان مرحبا ثم شارع خالد بن الوليد، مع فتح الطريق أمام بعض السيارات الخاصة والسياحية.

الطيران تستقبل الوفود

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، انتهاء مطار الأقصر الدولي من كافة الاستعدادات اللازمة، وذلك لاستقبال ضيوف مصر من الشخصيات المهمة المشاركين في احتفالات طريق "الكباش.

ووجه الوزير، بضرورة، كافة التسهيلات اللازمة لجميع الوفود المشاركة فى هذا الحدث العالمي، كما وجه بضرورة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار، فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر، وتقديم التيسيرات للوفود وحسن الضيافة مع الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها، خروج هذا الحدث التاريخي الذي يضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحي بالصورة اللائقة بمصر ومدينة الأقصر، التي تمتلك ثلث آثار العالم بعد ان أصبحت متحفاً مفتوحاً أمام الجميع.

تأمين طبي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عددا من مستشفيات محافظة الأقصر، الثلاثاء، للوقوف على جاهزيتها ضمن "خطة التأمين الطبي لفعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش الجديد".

وتفقد الوزير، مستشفيات العديسات، وإيزيس التخصصي، والكرنك الدولي، ضمن 5 مستشفيات بمحافظة الأقصر، تم تخصيصها لتقديم الخدمات الطبية بجميع التخصصات، للمشاركين في هذا الحدث التاريخي، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة، وتوفير كافة الخدمات الطبية للمشاركين في فعاليات الافتتاح الذي تشهده مصر يوم الخميس المقبل.

كما تفقد الوزير، غرف إقامة المرضى، والأجنحة الفندقية، وغرف العمليات والرعايات المركزة، وأقسام الطوارئ، والمعامل والأشعة، وراجع الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات، كما تأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن مراجعة أرصدة الدم ومشتقاته، مشيرًا إلى توافر 3 آلاف و459 من أكياس الدم والبلازما بمستشفيات محافظة الأقصر.

الإشغالات الفندقية

من ناحيتها، قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الفنادق التابعة لشركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق في الأقصر، على أتم استعداد لاستقبال ضيوف احتفال طريق الكباش.

وأضافت "حطبة"، أن نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت إلى 100% خلال الموسم الشتوي الحالي، موضحة أن الدولة دعمت القطاع السياحي والفندقي لتلافي الخسائر السلبية لجائحة كورونا.

زيادة الوفود 60%

وقال مصطفى رفاعي، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، إن نسبة الإشغال السياحي بجنوب الصعيد تخطت حوالي 40 فندقا عائما، لوفود من دول أمريكا اللاتينية وفرنسا وألمانيا وأمريكا وروسيا وانجلترا وأوكرانيا وشرق أوروبا.

وأكد رفاعي لمصراوي، أن افتتاح طريق الكباش، صانع مردود كبير للغاية، من حيث استمرار الحجوزات السياحية، موضحا أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل، ستدخل مراكب أخرى للعمل ويعد هذا الموسم عودة السياحة لطبيعتها قبل فترة كورونا.

وأشار إلى ارتفاع حجم الإنفاق اليومي للسائحين بعد تحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح فى العالم، خاصة بعد زيادة الوفود إلى 60% تقريبا، ما جعل مرودة على الشارع بالأقصر، وهو الهدف من تلك العملية انتعاش أماكن بيع العاديات.

وأوضح رفاعي، أن نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، قدمت اقتراحا إلى محافظة الأقصر لتسويق السياحة الثقافية بالمدينة، واستغلال الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم تزامناً مع انتظار افتتاح المتحف الكبير وأيضاً عام 2022 احتفال بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

ووجه نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، الشكر إلى وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهودهم في وضع مصر وعودتها بقوة على الخريطة السياحية العالمية.

حزمة إجراءات

من ناحيته، كشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن كثير من السائحين الأجانب في الغردقة، يطالبون بالحضور إلى مدينة الأقصر للمشاركة في احتفالية افتتاح طريق الكباش المقررة الخميس المقبل.

وأوضح "أبوطالب"، لمصراوي، أن الاحتفال يعتبر دعاية كبيرة للسياحة الثقافية، ومن أجل اكتمال الصورة يجب أخذ حزمة من الإجراءات للحصول على النتائج المرجوة مثل فتح جميع الطرق أمام السائحين، والاهتمام بأدق التفاصيل مثل الحمامات في المناطق السياحية، مع ضبط كل مخالف للقوانين السياحية.

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