الطقس في 6 أيام.. غياب الأمطار والقاهرة تسجل 28 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 24 نوفمبر وحتى الاثنين 28 نوفمبر 2021.

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الخميس، يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من 2 : 4 درجات على كافة الأنحاء.

الأربعاء:

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الجمعة حتى الاثنين:

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.