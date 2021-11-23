"قومي المرأة" يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة



كتبت - نور العمروسي:

يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار «كوني»، والتي يحتفل بها العالم سنويا في الفترة من 25 من نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يستمر حتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بحسب بيان، إنّ المجلس يطلق هذه الحملة للعام السادس على التوالي، لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة المشكلة العالمية الخطيرة، مشيرة إلى أنّ هذه الحملة تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنّ القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الأهلية وشركاء التنمية، مشيرة إلى أنّ المجلس يعمل من خلال هذه الحملة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة، مع الجهات المعنية والشركاء، لزيادة الوعي والتعريف بالقضية المهمة المتعددة الأبعاد والنتائج، والتي لها تأثير كبير على المرأة والأسرة والتي هي نواة المجتمع.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: «أتمنى أن نحتفل السنوات القادمة بالقضاء نهائيا على كل أشكال العنف ضد المرأة، فكل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياة آمنة خالية من العنف».

وتابعت أنّ أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام، إطلاق حملة «أنا واعي وأنا غالي»، بالشراكة مع سيف إيجبت وبلان إنترناشيونال وكير إنترناشيونال وإيفا كوزماتيكس، والتي تتضمن أغنية للفنانة نسمة محجوب، كما تتضمن الحملة إطلاق نتائج بحث «العنف ضد المرأة ذات الإعاقة»، وإعداد سلسلة من البث المباشر عبر صفحة المجلس على فيس بوك، لتسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة، وعقد مؤتمر عن «إنجازات مصر التشريعية والقانونية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة».

وتتضمن الحملة تنفيذ نموذج محاكاة للمجلس القومي للمرأة من الشباب، إضافة إلى إنارة المجلس القومي للمرأة ومتحف الحضارة باللون البرتقالي، وتنظيم معرض للحرف اليدوية ومنتجات ريادة الأعمال، وأنشطة توعوية على مستوى المجتمع المحلي، وسيتم تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات وورش العمل حول «مناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله كافة»، وبينها لقاءات داخل الجامعات، وتقديم توعية قانونية في المحافظات من خلال مكتب شكاوى المرأة، واستكمال العروض العامة لفيلم «بين بحرين» في بعض المحافظات، ومن المقرر تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان «احميها من الختان» في 10 محافظات.

يذكر أنّ حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعي نحو ايجاد حلول جذرية لها.