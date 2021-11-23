نائب وزير الصحة: "حياة كريمة" يلزمها ضبط النمو السكاني

كتب - حاتم أبوالنور:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن الزيادة السكانية تشكل عاقا أمام الدولة المصرية وتؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الذي عقدت بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور الدكتور سعيد عامر أمين عام مساعد مجمع البحوث الاسلامية ممثلا عن الأزهر الشريف، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وأضاف توفيق بأننا نحتاج لكثير من الجهد والعطاء في كافة المجالات لضبط النمو السكاني، مشددا على أن "حياة كريمة" يلزمها ضبط النمو السكاني.

وأوضح أن دور الإعلام منذ الثلاثين عاما الماضية كان محدودًا وموسمياً لذلك كان أقل تاثيرا لتوعية المجتمع لضبط النمو السكاني ومازلنا نعاني من ارتفاع تكلفة البث التلفزيوني لبث بعض الحملات التوعوية الخاصة بالمجلس القومي للسكان والذي تبث رسائل هادفة للشعب والأسرة المصرية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتحد منها.

ووجه نائب وزير الصحة بإعادة الطرح وتكاتف جميع الجهات للحد من المشكلة السكانية وهناك رسائل يكون لها خصوصية والرسائل لا تلبي احتياجات الناس قائلا:لن نتطرق لهذه الرسائل من قبل ولم يتم النظر اليها بإهتمام نظرا لما تشكلع من تاثير في المجتمع فشرائح المجتمع المصري تغيرت تغير تام وتشعبه من حيث التعليم وغيره من الانظمة وهناك نوع من الزيادة السكانية الملحوظة وهذا يحمل الدولة عبء فوق العبء والكثافة المرعبة في مصر.