بث مباشر| بدء مراسم عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

كتب- مينا غالي:

بدأ مساء اليوم الثلاثاء، عزاء الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، بمسجد الشرطة بأكتوبر، بحضور عدد من الإعلاميين والسياسيين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الراحلة.

وحرص عدد من السياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين على الحضور لتقديم واجب العزاء في وفاة حرم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب.

وكان على رأس الحضور: المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، برفقة زوجته، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومنهم أكمل نجاتي، وعمرو درويش، ومحمود بدر.

وتم تشييع جنازة الإعلامية الراحلة بالساحة الخارجية من المسجد، حيث تقدم الجنازة زوجها النائب أيمن أبوالعلا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين من زملاء أسماء مصطفى، الذين بكوا عليها أثناء تشييع الجنازة.